LNA Santé : une croissance interne de 1,6% sur le trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 129 ME, en progression de +9,5% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Elle résulte d'une croissance organique de +1,6%, en accélération par rapport au 2ème trimestre 2020, marquant la reprise progressive de l'activité sur le trimestre, et un effet périmètre de +8% dans un contexte toujours fortement marqué par la pandémie Covid-19.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires Exploitation progresse de + 9,4% à 381,1 ME dont +2,4% de croissance organique, résiliente malgré l'arrêt brutal des admissions et la fermeture des accueils et hôpitaux de jour au 2ème trimestre.