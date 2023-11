LNA Santé : un analyste s'ajuste après les comptes trimestriels

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 2,5% ce mercredi, à 20,90 euros, alors qu'au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de la société s'est élevé à 533,7 ME, en hausse de 5,8% par rapport à la même période de 2022, dont 5,9% de croissance organique.

Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé représente 176,6 ME, en progression de 4,1% par rapport à la même période de l'an passé, dont 5% de croissance organique et -0,9% de croissance externe, du fait de la cession d'un établissement de chirurgie à la fin du 3ème trimestre 2022.

L'activité des EHPAD (Médico-Social France) s'est établie à 70,9 ME sur le 3ème trimestre 2023, en hausse purement organique de 5,8% par rapport à l'an passé grâce à l'amélioration des taux d'occupation et à la campagne tarifaire.

Le chiffre d'affaires Immobilier ressort à 13,6 ME sur les 9 premiers mois de 2023 (dont 7 ME sur le 3ème trimestre), lié à l'achèvement des chantiers de construction d'un SMR spécialisé à Meaux et d'un EHPAD Elégance à Pessac, ainsi qu'à la cession de lots sous le régime de location meublé qui concernent les extensions d'une clinique de SMR à Romainville et d'un EHPAD aux Sables d'Olonne.

Perspectives solides confirmées

Disposant d'un parc autorisé de 10.305 lits dont 9.390 en activité, parmi lesquels 8.376 sont à pleine maturité, le Groupe dispose en son sein d'une base de 1.929 lits dont la mise aux standards LNA Santé constitue un vecteur de croissance embarquée, hors nouvelles croissances externes.

A court terme, la dynamique de croissance du groupe va se poursuivre au cours du 4ème trimestre dans tous les métiers. Les EHPAD en France devraient notamment voir leur croissance se maintenir grâce à la progression des taux d'occupation et aux évolutions tarifaires. Le secteur Sanitaire France devrait également bénéficier de la dynamique des structures d'hospitalisation à domicile et du raffermissement attendu de l'activité des SMR et des cliniques psychiatriques.

Ainsi, à l'aune des réalisations des 9 premiers mois de 2023 et des perspectives du 4ème trimestre, LNA Santé devrait tangenter sa prévision de croissance organique de 6% pour un chiffre d'affaires Exploitation de 720 ME...

Portzamparc commente : "Malgré le ralentissement ponctuel en SMR (soins médicaux et de réadaptation) au T3, la feuille de route 2023 est confirmée, notamment avec confiance sur le bas de P&L. Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif ajusté de 40 à 38 euros après mise à jour de notre modèle" conclut l'analyste.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 6 février 2024 à la clôture du marché.