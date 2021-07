LNA Santé : trajectoire de croissance confirmée

(Boursier.com) — Le groupe LNA Santé affiche au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires Exploitation de 155,1 ME, en progression de + 22,9% par rapport à la même période de l'an passé. Elle résulte d'une croissance externe soutenue de + 14,9%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021, et d'une croissance organique bien orientée à + 8,1%.

Au terme du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires Exploitation s'élève ainsi à 308,9 ME, en hausse de 22,5% par rapport au 1er semestre 2020, dont +7,1% de croissance organique et + 15,5% de croissance externe.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière poursuit son redressement sur le 2ème trimestre 2021, au-delà de 92%, en hausse par rapport au trimestre précédent et par rapport au 2ème trimestre 2020 (+7 points).

Fort d'un parc en exploitation très intégré de 9.232 lits et places dont 7.857 en régime de croisière, le groupe estime disposer d'un réservoir de performance pour étendre le parc en croisière de 1.895 lits. La qualité de cette trajectoire engagée permet à LNA Santé de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires 2021 à 625 ME, en hausse de 20%.