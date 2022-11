LNA Santé : sans réaction après les objectifs réitérés

(Boursier.com) — LNA Santé reste stable sur les 30,40 euros ce mercredi, alors que le CA Exploitation du T3 du groupe a continué de bénéficier du redressement des TO sur l'ensemble des métiers. "L'écart avec nos estimations provient pour l'essentiel du secteur sanitaire (94 ME vs 96,5 ME), dans un contexte de ralentissement de l'activité de certaines cliniques durant la période estivale et de forte tension des ressources médicales" commente Portzamparc.

Côté perspectives, le groupe a réitéré son objectif relevé fin juillet d'un CA Exploitation 2022 de plus de 675 ME, avec +6% en organique et a confirmé une marge d'EBITDA S2 proche du S1.

"Sur la fin d'exercice, nous comprenons que la croissance organique pourrait bénéficier d'une nouvelle progression des TO et également du PLFSS 2023 (revalorisation dotation soin en Ehpad évoquée pour 2022 et 2023 + chèque inflation en sanitaire à venir)" poursuit l'analyste. "Si le T3 est légèrement inférieur à nos attentes, il est de qualité... La feuille de route 2022 est réitérée avec confiance par le management qui entrevoit une fin d'exercice plus dynamique. Après mise à jour de notre scénario (CA Exploitation 2022 : 680 ME +7%, +6,4% org vs. 686,3 ME +8%, +6,8% organique précédemment) et des paramètres de marché, notre objectif est abaissé de 46 à 40 euros avec une opinion qui reste à 'Acheter'" conclut l'analyste.