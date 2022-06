LNA Santé s'explique

(Boursier.com) — Dans un communiqué, LNA Santé revient sur la fermeture de son établissement de Sanary, usant d'un droit de réponse, au lendemain de l'émission de radio 'RMC s'engage pour vous'.

"En 2021, LNA Santé annonçait avoir pris la difficile décision d'envisager la fermeture d'un établissement sanitaire spécialisé dans l'obésité infantile, situé à Sanary, dans le Var, l'AJO Les Oiseaux (communiqué LNA Santé du 31 mars 2021), l'établissement se trouvant dans une impasse", rappelle le groupe.

Fermeture le 7 juillet

"Après trois reports de la fermeture acceptés par l'entreprise (initialement la fermeture devait intervenir à la fin de l'été 2021), la fermeture interviendra définitivement, dans quelques jours, le 7 juillet".

"Si depuis plus d'un an, LNA Santé a préparé la fermeture en veillant à accompagner les salariés le mieux possible, notamment par le biais de solutions de reclassements internes ou externes et qu'une solution de prise en charge a été trouvée pour les jeunes patients dans un autre établissement de la région, cette décision demeure très difficile à vivre pour une partie des salariés de l'AJO Les Oiseaux. Ils ont mené un important combat contre cette fermeture".

"Erreur"

LNA Santé poursuit : "Une émission de RMC, 'RMC s'engage pour vous', le 21 juin, s'en est fait l'écho. La journaliste a choisi d'aborder ce combat, en évoquant une "fraude à l'assurance maladie", sans aucun rapport avec les motifs de la fermeture. LNA Santé tient à préciser qu'il s'agit d'une erreur".

En effet, "ce sujet fait référence à un contrôle de l'ARS, survenu en 2019, qui avait effectivement identifié un problème de trop perçu. Comme le Groupe l'a expliqué à l'ARS et à la CPAM, et comme il l'a redit hier sur RMC, il s'agit d'une erreur de gestion reconnue et assumée par LNA Santé. LNA Santé et la CPAM ont convenu du remboursement des sommes trop perçues".

Le Groupe conclut en disant déplorer "l'utilisation de cette information et sa reprise sans aucune vérification".