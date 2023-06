LNA Santé : rendez-vous le 3 juillet !

(Boursier.com) — LNA Santé recule de 1,3% à 29,65 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché au 1er trimestre un chiffre d'affaires Exploitation de 177 ME, en hausse de 6,4% par rapport à la même période de 2022, dont 6,9% de croissance organique. L'activité tient compte de la cession et la fermeture de deux établissements sanitaires intervenues en 2022, dont l'effet se dissipera à mesure de l'avancement de l'exercice.

Le groupe anticipe une accélération de la croissance sur les prochains trimestres... La composante tarifaire devrait continuer à se renforcer pour suppléer progressivement la décélération de l'effet volume. Cette dynamique à l'oeuvre dans tous les métiers, assise sur des fondamentaux robustes, permet au groupe de renouveler sa prévision de croissance organique supérieure à 6% pour un chiffre d'affaires annuel Exploitation de 725 ME.

Portzamparc parle d'un "solide début d'exercice", en ligne avec ses attentes en attendant la présentation du plan "Grandir ensemble" prévue le 3 juillet... La feuille de route est confirmée avec une accélération de la croissance attendue dans les prochains trimestres. Le scénario annuel de l'analyste est validé (ROC Exploitation de 67 ME / MOC Exploitation de 9%). De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 40 euros...