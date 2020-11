LNA Santé : question de résilience

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 1,4% ce mercredi, à 46,75 euros, alors qu'au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires Exploitation de la société s'est élevé à 129 ME, en progression de 9,5% par rapport au 3ème trimestre 2019. La croissance organique est de +1,6%, en accélération par rapport au 2ème trimestre, marquant la reprise progressive de l'activité sur le trimestre et un effet périmètre de +8% dans un contexte toujours fortement marqué par la pandémie Covid-19.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires Exploitation progresse de + 9,4% à 381,1 ME dont +2,4% de croissance organique, résiliente malgré l'arrêt brutal des admissions et la fermeture des accueils et hôpitaux de jour au 2ème trimestre... Portzamparc parle d'une "nouvelle publication démontrant à la fois la résilience du modèle et la pertinence des récentes acquisitions en 'Moyen Séjour'. Malgré le manque de visibilité, les 9 premiers mois d'activité représentent un bon point de passage et nous comprenons que la dynamique de reprise s'est également maintenue sur le mois d'octobre" souligne l'analyste qui vise un cours de 55 euros en restant à l'achat sur le dossier.