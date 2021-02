LNA Santé : publication bien reçue

Crédit photo © Le Noble Age

(Boursier.com) — LNA monte de 0,4% à 49 euros ce vendredi en Bourse de Paris, alors que dans une actualité sanitaire fortement marquée par la hausse de la circulation du virus SARS-CoV-2, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires Exploitation 2020 de 521,5 millions d'euros, en progression de +10,3% (472,8 ME en 2019). L'activité est portée par une croissance externe soutenue de +7,7% et une croissance organique de +2,6% grâce à une activité très résiliente au cours du 4e trimestre (+3,4% de croissance organique à comparer à +1,6% sur le 3e trimestre).

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière s'est établi au-delà de 92% sur l'ensemble de l'année, preuve de la résilience du modèle LNA Santé.

Le chiffre d'affaires Immobilier s'est établi à 52,4 ME sur l'exercice, en alignement avec le calendrier de livraisons.

Solides perspectives

L'acquisition des établissements normands de Clinique Développement en décembre 2020 participera à une croissance 2021 robuste et au maillage territorial du Groupe.

Fort d'un parc en exploitation d'une capacité existante de 9.104 lits et places, dont 7.817 unités sont aux standards du régime de croisière, le Groupe anticipe pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires Exploitation aux alentours de 625 ME, en progression de+ 20%, par l'apport principalement des reprises de 2020.

Le développement, notamment sur le secteur sanitaire, devrait se poursuivre en 2021, avec des opérations de transformation, d'extension, ou de croissance externe ciblées dans la lignée des orientations stratégiques du plan Grandir Ensemble.

A date, le Groupe dispose d'un parc total autorisé de 9.472 lits et places. Au sein de ce réseau, il présente un réservoir de croissance de 1.655 lits, dont 1.287 en restructuration et 368 à installer.

Portzamparc parle d'une nouvelle "très bonne publication"..." Si la remontée des TO en médico-social restera poussive et probablement par à-coups sur l'ensemble de l'exercice 2021, LNA Santé continuera de s'appuyer sur le dynamisme de son activité sanitaire (47% CA) pour prendre un an d'avance sur son Plan stratégique GE 2022" commente l'analyste qui vise un cours de 57 euros en restant à l'achat sur le dossier... Oddo BHF a revalorisé le titre de son côté de 52,5 à 55 euros avec un avis à 'surperformer'.