LNA Santé progresse après les annonces

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 1,9% ce jeudi à 32,20 euros, alors que le groupe a annoncé sur 2022, un chiffre d'affaires exploitation de 680,5 ME, soit une hausse de 7,1%, avec une croissance organique de +6,3%. L'EBITDA Exploitation s'élève à 139,6 ME en 2022, en hausse de 3,2%. Il présente une marge sur chiffre d'affaires de 20,5% en léger repli de 0,8 point par rapport à 2021 imputable aux investissements consacrés à la structuration des fonctions du Siège, dans le contexte d'une première implantation en Pologne, et à l'effet dilutif du secteur International Métier, qui est impacté par l'inflation en Belgique et par l'intégration des établissements polonais.

L'EBIT Exploitation ressort à 64,9 ME, en hausse de 3,5% sur un an. Sa marge s'inscrit à 9,5% du chiffre d'affaires, en retrait de 33 points de base, dans la continuité de la marge d'EBITDA.

Le résultat net part du groupe s'est apprécié significativement, dans un contexte de forte inflation sur les postes d'achats, de salaires, et de frais financiers, pour s'établir à 25,8 ME, soit une progression de 9,8% sur un an.

Au 31 décembre 2022, la dette financière nette s'établissait à 348,9 ME. Elle est en baisse de 34,1 ME par rapport à fin 2021, du fait de l'augmentation de capital réalisée en début d'année 2022 et de la génération solide de cash-flows libres.

En adéquation avec une politique de distribution cohérente avec la croissance du résultat, le versement d'un dividende de 0,50 Euro par action contre 0,43 Euro l'an passé...

LNA Santé aborde avec confiance et attention les années à venir, fort de ses singularités et de son modèle d'affaires entrepreneurial qui démontre sa résilience dans un environnement difficile. Ainsi, le groupe vise en 2023 une croissance organique de 6% et un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 725 ME, hors croissance externe.

"Après un exercice 2022 très solide dans ce contexte, 2023 s'annonce de la même tonalité" souligne Portzamparc. "Dans l'attente de la réunion SFAF de cet après-midi, nous réitérons notre scénario (CA Exploitation 2023 à 741,7 ME +8%, dont +7% org ; MOC Exploitation estimée à 9%, soit -50bp vs. 2022) et notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 40 euros" conclut l'analyste.