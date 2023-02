LNA Santé prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau proche de +6%

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2022, l'occupation moyenne chez LNA Santé représentait 94% des capacités en EHPAD, avec un taux de remplissage en gamme Elégance de près de 94% et en gamme Confort proche de 97%. En Elégance l'occupation est en hausse de 1,2 point par rapport au 4ème trimestre 2021, tandis celle des EHPAD Confort est en retrait temporaire de -1,7 point. En Belgique, l'occupation reste stable à 90% sur le trimestre par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de +6,3 points sur un an proche de la pleine capacité. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins établit un nouveau plus haut à 778 séjours au 4ème trimestre 2022 avec un pic de plus de 800 patients en décembre, soit une augmentation de +11% par rapport à la même période l'an passé.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière sur le 4ème trimestre 2022 s'établit hors hospitalisation à domicile à 96%, soit une hausse de 1,5 point par rapport au 4ème trimestre 2021.

Activité Exploitation en hausse sur tous les métiers

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 176,2 ME, en progression de +6,4% par rapport à la même période de l'an passé, dont +5,5% de croissance organique en amélioration sensible de 20 points de base sur le trimestre précédent.

Au titre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 680,5 ME, en progression de +7,1% sur un an, portée par une croissance organique solide à +6,3%.

-L'activité des maisons de retraite fortement médicalisées (Médico-Social) s'établit à 269,7 MEUR sur l'exercice, en hausse purement organique de 5,4%, en accélération au 4ème trimestre (+ 7,5%) par rapport au 3ème trimestre 2022 (+5%). Elle s'analyse ainsi :

-les EHPAD Confort, à prix d'hébergement limité, présentent un chiffre d'affaires de 45,4 ME en hausse organique de +3,4%,

-l'activité des EHPAD Elégance à 224,4 ME affiche une hausse de +5,9% par rapport à l'an passé, essentiellement organique, reflétant la dynamique de rebond des taux d'occupation notamment en Ile-de-France et en PACA.

-L'activité du secteur Sanitaire délivre une croissance soutenue de +7% sur l'exercice 2022 à 372,5 ME. Cette progression est principalement liée à la croissance organique pour +6,6%, le 4ème trimestre marquant un léger ralentissement à 3,9%. L'activité sanitaire résulte des contributions suivantes :

-les Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) génèrent une activité de 298 ME sur 2022, en progression de 5,1% dont + 4,9% de croissance organique,

-les structures d'Hospitalisation A Domicile (HAD) engendrent une activité de 74,5 ME en hausse de 15,7% sur l'exercice, dont + 14,4% en organique.

-Le secteur International Métier affiche un niveau d'activité de 33,2 ME sur l'exercice 2022, en progression de 19,7% (dont 7,2% de croissance organique) par rapport à l'an passé, réparti ainsi :

-les maisons de repos en Belgique génèrent une activité de 29,7 ME sur le trimestre, en rebond organique de 7,2% par rapport à la même période de l'an passé,

-les cliniques polonaises acquises fin février 2022 présentent une activité de 3,5 MEUR sur le trimestre. Elles contribuent à la croissance externe du secteur International Métier à hauteur de 12,5%.

Activité Immobilier

Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 47,8 ME au 31 décembre 2022 (13,1 ME sur le 4ème trimestre), lié à l'avancement des chantiers en cours, principalement la construction d'un SMR spécialisé à Meaux (77), celle d'un EHPAD Elégance à Pessac (33) ainsi que la fin de commercialisation de l'extension d'une clinique psychiatrique à Epinay-sur-Seine (93).

Perspectives solides

"Clôturant l'année 2022 sur la dynamique d'activité annoncée, avec un maintien attendu de nos performances opérationnelles et un désendettement organique qui s'est poursuivi au cours du 2nd semestre 2022, LNA Santé ouvre l'exercice 2023 avec confiance et vigilance" commente la direction.

Confiance dans sa boussole d'activité et sa situation financière

Disposant d'un parc de 10.047 lits et places (dont 9.390 en activité) en intégrant le rebasage capacitaire de la patientèle des HAD du fait du développement continu de cette offre, le Groupe dispose en son sein d'un socle stable de 8.376 lits en croisière et d'une base de 1.671 lits non matures (1.014 à restructurer et 657 à installer) dont la mise aux critères qualitatifs de LNA Santé constitue d'ores et déjà un vecteur de croissance embarquée.

Ainsi, pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau proche de +6%, pour un chiffre d'affaires Exploitation de 725 ME hors croissance externe. Dans un environnement inflationniste qui, de fait, met sous tension les marges d'exploitation, le résultat opérationnel devrait rester stable. Avec une situation financière saine, le levier d'Exploitation restera maîtrisé et devrait s'établir hors acquisition transformante dans le bas de fourchette de x 2 - 2,5.

Une évolution tarifaire et une réforme des SMR à suivre...

En ce qui concerne la campagne tarifaire des établissements sanitaires (SMR, HAD et Chirurgie) prévue au 1er mars 2023 représentant 55% de l'activité d'Exploitation et la mise en application de la réforme du régime de tarification des SMR reportée au 01er juillet 2023, LNA Santé adopte une position prudente. Tout en soulignant les incertitudes entourant les impacts concrets de ces mesures, reflétée dans la prévision de croissance indiquée, LNA Santé affiche sa confiance au regard des atouts de l'offre de rééducation proposée dans ses cliniques de spécialités.

De nouvelles ambitions pour 'Grandir Ensemble 2023-2027'

Tout en restant fidèle à son identité et ses orientations stratégiques, LNA Santé élabore sa nouvelle feuille de route pour guider ses priorités d'actions des 5 prochaines années. A mi-année, le Groupe communiquera les principaux axes de ce projet et les ambitions attachées. Dans ce cadre, LNA Santé entend poursuivre une politique de développement volontariste.

Prochaine publication

Les résultats annuels 2022 seront publiés le 29 mars 2023 à la clôture du marché.