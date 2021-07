LNA Santé : plus haut ?

LNA Santé : plus haut ?









Crédit photo © LNA Santé

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 0,5% à 52,70 euros ce jeudi, malgré le broker Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours de 55 euros dans le viseur. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires Exploitation du groupe s'est élevé à 153,8 ME, en progression de 22,1% par rapport à la même période de l'an passé. La croissance externe a été très soutenue à +16,1%, en raison des acquisitions de 2020 et du début d'année 2021. La croissance organique est de +6%.

LNA Santé a confirmé au passage sa prévision de chiffre d'affaires 2021 à 625 ME, en hausse de 20%...