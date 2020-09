LNA Santé : les marges se contractent au 1er semestre

Crédit photo © Le Noble Age

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires global de LNA Santé se monte à 278,3 millions d'euros. L'activité Exploitation progresse de +9,4% par rapport au 1er semestre 2019 à 252,1 ME, grâce à la résilience de la croissance organique de +2,8% et l'apport des croissances externes pour +6,6%.

Concernant les résultats du Groupe, il convient de noter que les surcoûts Covid-19 sont comptabilisés pour un montant de -9,9 ME en charges non courantes dans le résultat opérationnel et n'impactent pas les indicateurs de l'Ebitda et du résultat opérationnel courant. Les pertes nettes d'activité sont estimées à -4,3 ME en chiffre d'affaires et à -2,9 ME en Ebitda.

L'Ebitda de l'activité Exploitation s'élève à 26,4 ME au 1er semestre 2020. Il présente un ratio sur chiffre d'affaires de 10,5% en repli de 92 points de base par rapport à la même période de 2019. Sans l'impact des pertes d'activité, la marge ressort à l'équilibre sur un an à 11,4%, soit + 5 points de base.

Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 21,1 ME à mi-exercice, en retrait de -2,2%. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte d'un point à un niveau de 8,4%. Ajustée des pertes d'activité, la marge ressort à l'équilibre à 9,4%, soit + 2 points de base.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 3 ME, en recul de -8,3 ME sur un an, lié à des effets COVID-19 pour -8,9 ME net d'impôts. La marge nette représente 1,1% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 4,4% l'an passé.

Situation financière

La dette financière nette s'établit à 215,4 ME. Elle est en hausse de 8,4 ME par rapport à fin 2019, du fait des acquisitions de la période. Elle intègre une dette d'Exploitation de 78,7 ME qui représente 37% de l'endettement du Groupe, le solde étant constitué de dettes immobilières adossées à des stocks immobiliers à céder.

Le Gearing d'Exploitation ressort à 28% pour une autorisation de 125%. Le Levier d'Exploitation se limite à 1,49 pour un covenant fixé à 4,25 sur toute la durée du crédit syndiqué. Sans rééchelonnement des dettes ni recours au prêt garanti par l'Etat, la situation de trésorerie disponible à la clôture se maintient à 130 ME, dont 125,1 ME pour la seule activité Exploitation.

Perspectives

Le Groupe constate une nette remontée des taux d'occupation en EHPAD, permettant de tabler sur un retour à une activité nominale fin 2020 en province, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Quelques sites localisés en région Ile-de-France davantage impactés, nécessiteront un peu de temps supplémentaire pour retrouver leur performance historique.

L'activité d'HAD conservera au second semestre 2020 le rythme de croissance pré-COVID-19 (+8,5% au 1er trimestre 2020), confirmant le bon positionnement de cette offre de soins à forte expertise médicale dans les territoires de santé.

Le rebond de l'activité en SSR, plus progressif à ce stade, dépendra de la capacité de la filière hospitalière en amont à reprogrammer un volume d'activité plus soutenu à compter du 4e trimestre.

LNA Santé poursuit ses discussions exclusives avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une acquisition de l'intégralité du groupe en 2020. Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 ME, sur un parc de 828 lits en hospitalisation complète (577 lits) et en soin ambulatoire (251 places).