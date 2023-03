LNA Santé : légère consolidation

(Boursier.com) — LNA Santé consolide de 0,75% à 33,2 euros au lendemain d'une vive hausse dans le sillage de la présentation de ses comptes 2022. Le management a indiqué aborder avec confiance et attention les années à venir, fort de ses singularités et de son modèle d'affaires entrepreneurial qui démontre sa résilience dans un environnement difficile. Ainsi, le groupe vise en 2023 une croissance organique de 6% et un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 725 ME, hors croissance externe.

Si le contexte d'inflation rend l'exercice d'opérateur moins profitable à court terme, Oddo BHF ('neutre') affirme trois choses : LNA Santé présente un modèle d'établissement, de gouvernance ou qualité de soins qui le place parmi les acteurs durables ; la situation financière est plus saine que Orpéa ou même Korian qui doit retenir ses Capex pour satisfaire aux exigences bancaires ou du marché financier ; la voie de développement choisie par LNA (internationalisation par étape et progressive, participation à la transformation du parc national, proximité avec les territoires) donne une perspective prudente, stable et régulière et (a posteriori), propose une métrique de croissance plus raisonnable mais plus soutenable par rapport à ce qu'Orpéa avait publié.

Enfin, en termes de valorisation, le broker pense que si le secteur subit une défiance, y compris ESG, le pic de stress a sans doute été passé ; le titre se traite 15% sous ses multiples historiques, actant du stress propre aux Ehpad mais aussi du fait que LNA est, dans son secteur, très vertueux (meilleurs standards de soins, respect des guidances, exposition aux controverses...).