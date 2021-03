LNA Santé : le résultat net recule de 13 ME en 1 an

Crédit photo © LNA Santé

(Boursier.com) — Le parc en activité de LNA Santé, incluant les lits en restructuration, représente fin 2020, 9.104 lits, répartis sur 80 établissements. Il s'est étoffé de 1.239 lits sur l'année 2020, avec notamment l'acquisition le 1er décembre du groupe Clinique Développement, opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand.

Le chiffre d'affaires total de l'exercice 2020 s'établit à 573,9 millions d'euros en progression de +8,7%. L'activité Exploitation s'élève à 521,5 ME en progression de +10,3% sur l'exercice, confirmant une croissance organique robuste de +2,6%, et une croissance externe soutenue de +7,7%. Après un point bas d'activité sur le 2è trimestre 2020 à +0,7%, la croissance organique a accéléré au cours du 2nd semestre pour atteindre +3,4% sur le 4è trimestre, preuve de la bonne résilience des métiers.

L'Ebitda de l'activité Exploitation, s'élève à 116,5 ME, en progression de +4,5%. La marge d'Ebitda marque un repli de -124 points de base à 22,3% du chiffre d'affaires. Ces variations intègrent en 2020 l'impact défavorable des pertes d'activité partiellement garanties par l'Etat.

Le résultat opérationnel courant d'exploitation s'établit à 51,4 ME, en retrait de -4,2%. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte de 1,5 point, à un niveau solide de 9,9%. Ajustée des pertes d'activité, la marge ressort en hausse de +107 points de base à 12,4%.

Sous l'effet des coûts non récurrents liés à la crise sanitaire pour -7,3 ME (primes exceptionnelles versées aux salariés, renforts de soignants, surcoût des équipements de protection et autres consommables), le résultat opérationnel d'exploitation se contracte de -32% pour atteindre 37,9 ME.

Le résultat financier est maîtrisé rigoureusement à -18,4 ME en 2020 (-18,1 ME en 2019), soit une variation de +2,1%.

Dans un environnement dégradé par la pandémie de COVID-19, qui a pesé sur l'activité et les charges de l'année, le résultat net part du Groupe s'établit à 7,8 ME, en recul de -13 ME sur un an. La marge nette représente 1,4% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 3,9% l'an passé

Structure financière flexible

Les cash-flows libres (représentant les flux d'activité nets des investissements non liés au développement et du coût financier payé) s'établissent à 62,8 ME fin 2020, en hausse de +87% sur un an et de +19% après neutralisation des mouvements exceptionnels du BFR et des autres flux non récurrents en 2020 (surcoûts COVID-19).

Au 31 décembre 2020, hors comptabilisation des obligations locatives au sens de la norme IFRS 16, la dette financière nette s'établit à 358,6 ME. Sous l'effet de l'acquisition du groupe Clinique Développement, l'endettement net marque une hausse de 151,6 ME.

Le Levier d'Exploitation évolue ainsi de 1,20 à 2,48, et demeure nettement en dessous du covenant fixé à 4,25 sur la durée du crédit syndiqué. Hors acquisition de Clinique Développement, le Levier se serait établi en repli à moins de 1. Le gearing d'exploitation post acquisition représente moins de 50% des fonds propres pour une autorisation donnée de 125%.

La situation de trésorerie nette disponible à la clôture représente un niveau confortable de 120,9 ME.

Dividende

En adéquation avec une politique de distribution qui se veut graduelle et cohérente avec la génération du résultat, le versement d'un dividende de 0,20 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le 23 juin 2021.

Ce coupon représente un taux de distribution de 25%, les trois-quarts des résultats se trouvant ainsi réinvestis au service des projets de structuration du Groupe et de développement de ses activités.

Perspectives 2021

" Face au défi d'une crise sanitaire sans précédent, le Groupe LNA Santé a tourné la page avec soulagement d'une année 2020 éprouvante à tous égards pour les résidents ou patients, leurs proches, et naturellement pour nos équipes mobilisées au quotidien pour soigner et prendre soin, et dont nous mesurons pleinement l'engagement. Au terme de cette année hors normes, qui ne ressemblera en définitive à aucune autre, marquée à la fois par les lourdes conséquences de la pandémie de COVID-19 et par la plus importante acquisition dans l'histoire du Groupe, la résilience des activités de LNA Santé démontre la pertinence de son projet, empreint de valeurs et de singularités fortes, commente le management.

Afin de conforter sa structure financière post acquisition du groupe Clinique Développement, mener à bien le plan de transformation du parc existant et saisir les opportunités de développement, le Groupe va conduire des discussions approfondies avec ses partenaires prêteurs au cours du 2e trimestre 2021. Elles permettront d'anticiper les besoins de financement liés à la croissance, d'accroitre la liquidité et la maturité moyenne de la dette financière, tout en aménageant les documentations de crédit pour les profiler au nouveau périmètre du Groupe et à ses nouvelles ambitions de développement.

Après avoir activé des amortisseurs puissants et généreux, pour encaisser le choc de conjoncture en 2020, accélérer la relance de ses activités et poursuivre la transformation de son offre, LNA Santé est en ordre de marche pour délivrer en 2021 une croissance de son activité de +20% à 625 ME, accompagné d'un rebond significatif de ses performances opérationnelles.

Tout en restant fidèle à ses orientations stratégiques, le Groupe entend dès lors intensifier et poursuivre ses actions de redressement économique en 2021 dans le sens d'une frugalité nécessaire et assumée, de la relance énergique de ses activités et enfin de la priorisation des actions centrées sur la valeur du service apportée à l'ensemble de nos clients.

Passé le plus fort de la crise, tous les métiers exercés par le Groupe seront tirés par des tendances favorables. Ces perspectives s'exprimeront à court terme par le regain d'occupation, à moyen terme par la poursuite de la transformation du parc existant et à plus long terme par la capacité à construire des projets de filière et de territoire autour de l'ambition réaffirmée d'être un acteur de référence indépendant familial, expert dans la transformation de l'offre de santé.