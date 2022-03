LNA Santé : Le résultat net part du Groupe s'établit à 23,5 ME

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2021, l'occupation moyenne représentait 94% des capacités en EHPAD chez LNA Santé, avec un taux d'occupation en gamme Confort supérieur à 97% et en gamme Élégance supérieur à 92%, tous deux en hausse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+7 points en Confort et +2 points en Élégance). En Belgique, l'occupation atteint 90% fin 2021, soit une progression de +5 points par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de +6 points sur un an pour atteindre 94,5%. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins s'établit à 701 séjours au 4ème trimestre 2021, et se maintient sur un haut plateau atteint au cours de la crise sanitaire.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière poursuit sa reprise sur le 4ème trimestre 2021 et s'établit hors hospitalisation à domicile à près de 95%, à comparer à 92% sur l'année 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 689,5 ME, en progression de 20,1% par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires 2021 de l'activité Exploitation s'élève à 635,5 ME, en hausse de 21,9%, combinaison d'une croissance organique solide de 7,2% et d'une croissance externe soutenue de 14,7%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021.

Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 54 ME au 31 décembre 2021, lié à l'avancement des chantiers en cours, principalement la construction d'un EHPAD Élégance à Pessac et l'extension d'une clinique psychiatrique.

L'EBITDA de l'activité Exploitation, s'élève à 135,2 ME, en progression de 16,0%. La marge d'EBITDA marque un repli de 107 points de base à 21,3% du chiffre d'affaires.

-La marge d'EBITDA du secteur Médico-Social France s'élève à 25,8% du chiffre d'affaires, en amélioration de 25 points de base, grâce à la reprise progressive de l'activité au cours de l'année.

-La marge du secteur Médico-Social Belgique est en légère progression à 22,2% (+ 1,8 point sur un an), les établissements bruxellois ayant été très fortement impactés par la crise sanitaire en 2020.

-La marge d'EBITDA du secteur Sanitaire est en repli de 70 points de base à 17,8% du chiffre d'affaires contre 18,5% en 2020 sous l'effet des déprogrammations de chirurgies hospitalières pour les cliniques SMR et des actions de renforcement des structures d'HAD en phase de très forte croissance, afin de répondre de façon pérenne aux enjeux d'un recours accru à la filière de soin d'expertise à domicile.

La marge d'EBITDA hors IFRS 16 ressort à 10,7%, soit une hausse de 49 points de base, grâce à la maîtrise des charges de loyers et aux mesures d'accompagnement des établissements en restructuration sur le secteur Sanitaire.

Les établissements en régime de croisière présentent une marge d'EBITDA de 23,2% (11,5% hors IFRS 16), à comparer à 10,6% pour les établissements en restructuration (7,2% hors IFRS 16). Ce différentiel de 13 points (4 points hors IFRS 16) témoigne de la résilience des établissements aux standards de LNA Santé et du levier de la transformation du parc d'établissements.

Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 62,7 ME, en progression de 21,9%. La marge opérationnelle courante est stable à un niveau solide de 9,9%.

Le résultat opérationnel Exploitation s'améliore de 43,1% à 54,3 ME. Ce rebond bénéficie d'un effet de base favorable en présence de moindres surcoûts exceptionnels liés à l'épidémie Covid-19, par rapport à ceux comptabilisés en éléments non courants en 2020, et qui n'étaient que partiellement financés.

La charge financière s'inscrit en hausse limitée de 6,1% sous l'effet du volume additionnel des crédits obtenus à l'issue du refinancement structurant du Groupe. Le coût moyen de la dette diminue d'un demi-point à 1,5% grâce à un mix de financements optimisé.

La charge d'impôt fait ressortir un taux de 40,2%, à comparer à 54,7% l'an passé. Cette baisse de 14,5 points résulte de la remontée du résultat avant impôts, alliée à la baisse du poids de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à l'allègement du taux d'imposition en France.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 23,5 ME, en hausse de 15,7 ME sur un an. La marge nette se renforce et représente 3,4% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 1,4% l'an passé.

Structure financière solide et renforcée

Suite aux croissances externes menées en 2020, le Groupe a adapté en profondeur sa structure de crédit, pour augmenter sa liquidité, allonger sa maturité et renforcer ses capacités de financement au service du plan de développement.

Les opérations ont porté sur l'aménagement fin juin 2021 du crédit syndiqué existant et sur l'émission en juillet 2021 d'un EuroPP structuré en 2 tranches dont la dernière a été libérée fin 2021. Pour la première fois, le Groupe intègre trois critères de performance RSE au sein des financements bancaires et obligataires.

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'établit à 383 ME. Elle est en hausse de 24,4 ME par rapport à fin 2020 du fait du remboursement à la CPAM des avances de trésorerie perçues en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.

Elle intègre une dette nette d'Exploitation de 183 ME qui représente 48% de l'endettement net du Groupe, le solde étant constitué de dettes immobilières adossées à des actifs immobiliers à restructurer ou à céder.

Le Gearing d'Exploitation s'établit à 53% pour une autorisation de 125%. Le Levier d'Exploitation s'apprécie légèrement à 2,69 pour une limite haute du covenant fixée à 4,25 sur toute la durée du crédit syndiqué. Ajusté de l'augmentation de capital réservée pour 50 ME prévue initialement fin 2021 et réalisée en définitive début février 2022, le Levier serait inférieur à 2.

La situation de trésorerie disponible à la clôture représente 151,6 ME, dont 145,4 ME pour la seule activité Exploitation complétée d'une capacité de tirage de lignes confirmées pour 150 ME.

En adéquation avec une politique de distribution qui se veut "graduelle et cohérente" avec la génération du résultat, le versement d'un dividende de 0,43 euro par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le 22 juin 2022. Il représente un taux de distribution de 20% qui permet d'asseoir l'indépendance du Groupe (pour honorer le service de la dette des sociétés patrimoniales, dont LNA Ensemble), 80% des résultats se trouvant ainsi réinvestis au service du projet d'entreprise et du développement de ses activités.

Perspectives 2022

Le parc en croisière s'est renforcé de 444 lits au 1er janvier 2022, portant le réseau à maturité à 8.301 lits selon les standards de LNA Santé.

Le parc en exploitation s'établit à date à 9.224 lits et places et sera complété au 1er semestre de l'entrée dans le périmètre de 2 cliniques spécialisées de rééducation en Pologne situées à Varsovie et à Cracovie pour près de 165 lits et places, l'implantation sur cette géographie répondant à une étude d'opportunité stratégique croisant des facteurs favorables en matière de démographie, de qualité d'offre, de dynamique de la demande et de potentiel de développement sur les territoires de santé.

Pour l'exercice en cours, le Groupe vise une croissance organique de minimum 4% pour un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 675 ME et une progression du Résultat Net et des Free Cash-Flows consolidés. Le Groupe entend par ailleurs poursuivre activement la transformation de son parc existant par la préparation du transfert vers le régime de croisière de 1.700 lits dont 925 en activité et peu contributeurs au résultat et 775 lits à installer. Le Groupe poursuivra également des acquisitions ciblées dans une logique de maillage territorial et de transformation de l'offre, le tout en adéquation avec le projet d'entreprise LNA Santé.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 5 mai 2022 post-bourse.