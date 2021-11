LNA Santé : le chiffre d'affaires exploitation s'est élevé à 160,1 ME au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'est élevé à 160,1 ME, en progression de 24,1% par rapport à la même période de l'an passé. C'est le résultat d'une croissance organique solide à +6,8% et d'une croissance externe soutenue de +17,3%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021.

Au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires Exploitation s'élève à 469,9 ME, en hausse de 23,3% par rapport à la même période de 2020, dont +7% de croissance organique et +16,3% de croissance externe.

Perspectives confirmées

Disposant d'un parc autorisé de 9.752 lits et places dont 9.232 en activité, le Groupe dispose en son sein d'une base de 1.895 lits dont la mise aux standards LNA Santé constitue d'ores et déjà un important vecteur de croissance embarquée.

A plus brève échéance, la performance de l'activité des 9 premiers mois de 2021 permet à LNA Santé de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires Exploitation 2021 à 625 MEUR, en hausse de 20%.

Prochaine publication

Chiffre d'affaires annuel 2021, le 03 février 2022 à la clôture du marché.