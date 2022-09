LNA Santé : l'EBIT grimpe de 7,1% à 33,1 ME au S1

(Boursier.com) — LNA Santé affiché une bonne dynamique de son activité semestrielle et de ses résultats avec un taux d'Occupation de 93,5% en EHPAD et de 94,5% en SMR. La hausse du CA d'Exploitation est de +8% à 334,5 ME et l'EBIT grimpe de 7,1% à 33,1 ME. Le levier Exploitation ressort en baisse à 1,9 fois. Les perspectives de croissance sont confirmées par la direction avec un CA d'Exploitation 2022 de plus de 675 ME et la préparation du plan 'GE 2027'.

La direction commente : "Dans un environnement en proie au doute, nous restons fidèles à notre ADN, et confiants dans notre projet, dont les solides performances au 1er semestre sont conformes à nos attentes. Nos singularités demeurent : celles d'une entreprise indépendante, familiale, cohérente dans la durée, attachée à ses valeurs et soucieuse de relever les enjeux publics de santé. Sur chacun de nos métiers, nous travaillons sans relâche et en coopération avec toutes les parties prenantes à la transformation de l'offre de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes prises en soin, avec leur implication et celle de leurs proches. Mais, parce que le monde change, nous aussi sommes conduits à nous adapter, à nous repenser. A l'issue d'une crise sanitaire qui aura mis sous tension le fonctionnement de nos métiers et déplacé durablement nombre de repères, d'autres crises se succèdent avec la force de leur interdépendance : médiatique, RH, économique.

Dans ce contexte, nous poursuivons la préparation d'un nouveau projet stratégique qui va être l'occasion de renouveler notre confiance dans l'avenir de nos métiers et de définir à partir de ces défis, nos aspirations et nos priorités d'actions, que nous présenterons au 1er semestre 2023. Avec la conviction que la fierté d'exercer nos métiers est la pierre angulaire du défi de la transformation de l'offre de soins et de la transition démographique. Plus que jamais, notre boussole autour de "Grandir Ensemble" va nous guider pour continuer d'entreprendre demain au service du bien commun : notre santé. Loin de céder à l'attentisme, la situation nous invite d'ores et déjà à plus d'imagination, plus d'audace et de coopération."