LNA Santé grimpe à plus de 20 euros, perspectives à l'appui

(Boursier.com) — LNA Santé grimpe de 3% à plus de 20 euros ce mercredi, alors que le groupe a publié un Chiffre d'affaires Exploitation 2023 de 720 ME, avec une croissance organique de 5,9% portée par la dynamique du 4ème trimestre. Au 4ème trimestre 2023, l'occupation moyenne a représenté 94,9% des capacités en EHPAD, avec un taux de remplissage proche de 95% en gamme Elégance et de 97% en gamme Confort. En EHPAD Elégance l'occupation affiche une hausse de 0,8 point par rapport au 4ème trimestre 2022 alors que celle des EHPAD Confort se révèle stable. En Belgique, l'occupation progresse à 93% sur le trimestre, en variation de +2,7 points par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation augmente de 7 points sur un an, à un niveau approchant la pleine capacité. En hospitalisation à domicile, le nombre moyen de patients pris en soins s'élève à 903 séjours au 4ème trimestre 2023, en croissance de 16% par rapport à la même période l'an passé grâce à la pertinence de l'offre de soins.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière sur le 4ème trimestre 2023 s'établit hors hospitalisation à domicile à 99%, soit une hausse de 3,3 points par rapport au 4ème trimestre 2022, portée par la dynamique des volumes en secteur sanitaire et la poursuite d'un remplissage élevé en secteur médico-social.

Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 186,1 ME, en progression de 5,6% par rapport à la même période de l'an passé, grâce à la dynamique de la croissance organique qui se renforce sensiblement comme annoncé à +5,8%, contre +5% pour le trimestre précédent.

Perspectives solides confirmées...

LNA Santé clôture l'année 2023 sur une forte dynamique d'activité en séquentiel, qui conforte l'atteinte du consensus pour le résultat opérationnel consolidé 2023. Le désendettement du secteur Exploitation s'est également poursuivi à un bon rythme au cours du 2nd semestre, permettant au Groupe d'ouvrir l'exercice 2024 avec confiance, fort d'une situation financière saine et de perspectives d'activité solidement orientées.

Disposant d'un parc de 10.326 lits et places (dont 9.495 en activité), le Groupe dispose en son sein d'un socle stable de 8.584 lits en croisière et d'une base de 1.742 lits non matures (911 à restructurer et 831 à installer) dont la mise aux critères qualitatifs de LNA Santé constitue un vecteur de croissance embarquée.

Ainsi, pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau supérieur à 4,5%, pour un chiffre d'affaires Exploitation de plus de 750 MEUR hors croissance externe. Dans un environnement inflationniste qui de fait, maintient une relative tension sur les marges d'exploitation, le résultat opérationnel devrait néanmoins progresser en volume. Dans la continuité d'un pilotage maîtrisé de l'endettement, le levier d'Exploitation devrait se maintenir, hors potentielles opérations d'acquisition, sous le multiple de x 2.

A l'occasion de sa publication des résultats annuels, le Groupe présentera un point d'avancement de son projet "Grandir Ensemble" avec ses perspectives stratégiques pour l'exercice 2024...

Les publications sont "conformes" à la guidance et aux attentes de la direction souligne Portzamparc qui estime que "malgré les aléas tarifaires, la tonalité du management reste confiante pour la feuille de route 2024". De quoi présager un nouvel exercice de qualité. Parmi les leviers, la politique M&A du groupe devrait faire apparaître certaines opportunités... De quoi viser un cours de 38 euros en restant à l'achat sur la valeur.