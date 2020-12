LNA Santé : en avance...

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 0,5% ce mercredi à 48,75 euros, après avoir réalisé l'acquisition définitive de l'intégralité du groupe Clinique Développement auprès de ses associés. Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité à forte expertise en synergie avec son offre Moyen Séjour.

Avec au total près de 830 lits et places auxquels s'ajoutent 22 blocs opératoires, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros en 2019. Dans le cadre de cette opération, LNA Santé se porte également acquéreur du parc foncier du groupe. L'acquisition a obtenu, conformément à la législation, l'accord de l'Autorité de la Concurrence le 28 octobre 2020.

"Si la reprise des taux d'occupation est toujours envisagée de façon progressive, rappelons que le groupe devrait être mesure de prendre quasiment un an d'avance sur son plan stratégique GE 2022, notamment grâce à la finalisation de son opération la plus significative en historique" commente Portzamparc qui vise un cours de 57 euros en restant à l'achat.