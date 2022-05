LNA Santé : du levier

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'est élevé à 166,4 ME, en progression de 8,2% par rapport à la même période de l'an passé, dont 7,4% de croissance organique et 0,8% de croissance externe.

La société a confirmé sa feuille de route, avec une progression supérieure à 4% de son chiffre d'affaires Exploitation pour 2022, l'amélioration de son résultat net et de ses free cash-flow opérationnels.

Portzamparc parle d'une publication "de très bonne facture qui acte le redressement de l'activité" et rappelle que le M&A semble être un levier majeur pour le groupe à court-moyen terme (baisse anticipée des multiples). "Nous confirmons notre scénario et notre opinion 'Acheter', avec un objectif de cours de 55,5 euros" conclut l'analyste. Le titre monte ce vendredi de 0,6% à 35,20 euros.