LNA Santé : des résultats salués par la bourse

(Boursier.com) — LNA Santé monte de près de 6% à 31,75 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché une bonne dynamique de son activité semestrielle et de ses résultats avec un taux d'Occupation de 93,5% en EHPAD et de 94,5% en SMR.

La hausse du CA d'Exploitation est de +8% à 334,5 ME et l'EBIT grimpe de 7,1% à 33,1 ME. Le levier Exploitation ressort en baisse à 1,9 fois. Les perspectives de croissance sont confirmées par la direction avec un CA d'Exploitation 2022 de plus de 675 ME et la préparation du plan 'GE 2027'.

"Une publication conforme à nos attentes qui souligne à nouveau l'excellente capacité d'exécution du groupe dans un environnement complexe... Dans l'attente de la réunion SFAF de ce matin 11h30, notre scénario est réitéré (CA Exploitation 2022 à 686,3 ME +8,0% dont +6,8% organique ; MOC Exploitation estimée à 9,5%, soit -40bp vs. 2021)" commente Portzamparc qui vise un cours de 46 euros en restant favorable au dossier.