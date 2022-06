LNA Santé confirme sa feuille de route face aux actionnaires

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de LNA Santé, réunie le 22 juin au siège de Vertou en Loire-Atlantique, a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2021) et de la lecture des documents légaux. Willy Siret "remercie l'ensemble des actionnaires et des partenaires de LNA Santé pour leur confiance renouvelée". Le Directeur Général du Groupe ajoute : "Ce moment a été une occasion privilégiée de répondre sereinement à toutes les interrogations liées à l'actualité récente, et nous permettre de confirmer notre feuille de route".