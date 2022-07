LNA Santé confirme sa feuille de route

(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2022, l'occupation moyenne chez LNA Santé représente 93% des capacités en EHPAD, avec un taux d'occupation en gamme Confort supérieur à 96%, et en gamme Elégance supérieur à 92,5%, tous deux en hausse par rapport au 2e trimestre 2021 (+2 points en Confort et +3 points en Elégance), grâce aux efforts réalisés sur la démarche de commercialisation. Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière s'établit hors hospitalisation à domicile à 95,5% sur le e trimestre 2022, en amélioration de 5,6 points par rapport au 2e trimestre 2021.

Au terme du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé atteint 334,5 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au 1er semestre 2021 (309,8 ME), dont 7,3% de croissance organique. Le chiffre d'affaires global de l'ensemble des activités sur le semestre ressort à 359,9 ME (338,1 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +6,4%.

Perspectives

Le Groupe confirme sa feuille de route et anticipe désormais sur l'ensemble de l'exercice 2022 une croissance organique de son chiffre d'affaires Exploitation aux alentours de 6%, une amélioration de son résultat net et de ses free cash-flow opérationnels et un désendettement organique sensible.

"Notre Groupe poursuit pas à pas le redressement de ses activités dans un environnement incertain, en s'appuyant sur ses singularités d'entreprise indépendante, familiale et attachée à ses valeurs", commente Jean-Paul Siret, Président de LNA Santé.