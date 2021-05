LNA Santé : bon point

LNA Santé : bon point









Crédit photo © LNA Santé

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 2% à 48,90 euros ce mercredi, alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires Exploitation du groupe s'est élevé à 153,8 ME, en progression de 22,1% par rapport à la même période de l'an passé. La croissance externe a été très soutenue à +16,1%, en raison des acquisitions de 2020 et du début d'année 2021. La croissance organique est de +6%.

LNA Santé a confirmé au passage sa prévision de chiffre d'affaires 2021 à 625 ME, en hausse de 20%.

Portzamparc parle d'un "excellent point de passage pour le groupe" (...) "Au-delà de la contribution des acquisitions (Clinique Développement essentiellement), le poids des activités en sanitaire (55% CA désormais vs 45% précédemment) permet toujours à la croissance organique de poursuivre sa bonne dynamique... "Notre scénario est confirmé et notre opinion 'Acheter' réitérée avec un cours cible de 57 euros" conclut l'analyste.