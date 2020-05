LNA Santé : bon point

LNA Santé : bon point









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LNA Santé reste stable à 40,40 euros ce mercredi, alors qu'au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires Exploitation de la société s'est élevé à 126 ME, en progression de +11,5% par rapport à la même période de l'an passé, résultant d'une croissance organique de +4,9% et externe de +6,6%.

L'activité des maisons de retraite médicalisées (Long Séjour) s'est établi à 66,9 ME sur le trimestre, en hausse de +4,3%, grâce à une croissance principalement organique...

Portzamparc parle d'un "très bon point de passage" pour LNA Santé dont la croissance continue de bénéficier de la transformation de son parc à travers le ramp-up de l'activité Moyen Séjour. "En attendant que les différents mécanismes compensatoires (cliniques SSR/Psy) soient définis, nous conservons notre scénario inchangé" explique l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 50 euros.