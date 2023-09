LNA Santé : belle performance confirmée

(Boursier.com) — LNA Santé recule modestement de 0,4% à 27,95 euros ce jeudi, alors que les EHPAD du groupe ont affiché un taux d'occupation moyen de 93,7% sur le premier semestre, en amélioration de 0,5 point par rapport au premier semestre 2022. Sur le 2ème trimestre, ils progressent de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. Cette tendance favorable et graduelle résulte des actions de commercialisation qui se poursuivent sur un nombre désormais restreint de résidences, dont trois sont situées en région PACA, ralenties dans leur redressement d'activité par des épidémies virales actives jusqu'au milieu du printemps.

Activité dynamique de l'ensemble des métiers

Le chiffre d'affaires global du 1er semestre 2023 s'établit à 363,7 ME. L'activité Exploitation progresse de 6,7% par rapport au premier semestre 2023 et s'élève à 357,1 ME, grâce à la solidité de la croissance organique de +6,4%.

L'activité Immobilière représente 6,6 ME sur le premier semestre 2023. Elle se situe comme prévu dans un creux d'activité au regard des plannings internes de transformation de l'offre. Elle est constituée de l'achèvement de deux chantiers de construction : l'un pour une clinique SMR à Meaux et l'autre pour un EHPAD Elégance à Pessac. De nouvelles opérations, dont la reconstruction d'un EHPAD au sein du pôle de santé à Meaux, sont prévues au 2nd semestre 2023.

L'EBITDA consolidé s'élève à 73,4 ME au 1er semestre 2023. Il présente une marge sur chiffre d'affaires de 20,2% stable par rapport au 30 juin 2022, qui se décompose de la façon suivante :

- secteur Médico-Social France, à 24,3% du chiffre d'affaires et en repli de 1,2 point un an, lié à l'inflation et aux mesures sociales insuffisamment couvertes par les revalorisations tarifaires et les effets en volume de la remontée de l'occupation,

- secteur Sanitaire France, à 17,7% du chiffre d'affaires, en diminution de 66 points de base. Elle intègre l'impact défavorable de la campagne tarifaire 2023 en rééducation et en psychiatrie, insuffisante pour compenser l'inflation salariale, conduisant mécaniquement à un recul de la marge d'EBITDA de ces établissements de 2,4 points par rapport au 1er semestre 2022,

- secteur International Métier, à 14,7%, en légère amélioration, ce malgré l'inflation en Belgique et la structuration en cours des établissements polonais récemment acquis.

La marge d'EBITDA des établissements en régime de croisière est en repli de 85 points de base à 21,8% du chiffre d'affaires, contre 22,6% l'an dernier.

Hors IFRS16 (après déduction des loyers), la marge d'EBITDA consolidé se maintient à 10,7% du chiffre d'affaires contre 10,8% un an auparavant. Hors IFRS16, la marge d'EBITDA de la seule activité Exploitation ressort à 9,9%, tandis que celle des sites en croisière s'établit à 10,9% du chiffre d'affaires, en repli de 57 points de base sous l'effet de l'inflation.

L'EBIT (résultat opérationnel courant) s'établit à 32,2 ME à mi-exercice, en variation de -2,6% sur un an. Il présente une marge de 8,9%, en repli de 33 points de base, dans la lignée du tassement de la marge courante de l'activité Exploitation à 8,9%.

Le Résultat Opérationnel atteint 31,5 ME, en retrait de -1,7% par rapport au premier semestre 2022. La charge financière totale de -12,7 ME est en augmentation de 23,6%, imputable à l'activité immobilière, du fait la hausse des taux monétaires et de l'accroissement des besoins en financement dans le cadre du plan de rénovation d'établissements. Le coût de la dette s'apprécie à 2,7% contre 1,7% un an plus tôt, en lien avec le resserrement du crédit. Toutefois, la politique de couverture active et la diversification de la structure financière contiennent la charge d'intérêt face à la montée brutale des taux.

La charge d'impôt fait ressortir un taux apparent de 34,3%, à comparer à 36,9% l'an passé, en lien avec la réduction de moitié du taux de CVAE.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 11,9 ME, en retrait de 11,9% sur un an, lié à une charge financière accrue sur l'activité immobilière. La marge nette s'inscrit en repli à 3,3% du chiffre d'affaires contre 3,8% l'an passé (-48 points de base). Sur l'activité Exploitation, le résultat net part du Groupe prouve sa résilience en restant stable d'un exercice à l'autre à 14,3 ME.

Structure financière saine et flexible

Au 30 juin 2023, la dette financière nette s'établit à 368,5 ME. Elle est en progression de 19,6 ME par rapport à fin 2022, liée principalement aux besoins de financement du cycle Immobilier. Elle intègre une dette d'Exploitation de 136 ME qui représente 37% de l'endettement net du Groupe, le solde étant constitué de dettes adossées à des actifs immobiliers quasi intégralement cessibles.

Le Levier d'Exploitation ressortait au 30 juin à 1,92x pour un covenant plafonné à 4,25. Le Gearing d'Exploitation s'établit à 31% pour une autorisation de 125%.

La situation de trésorerie disponible à la clôture représente 103 ME (dont 99 ME pour la seule activité Exploitation). Elle se trouve renforcée par des capacités de tirage du RCF pour 103 ME, portant la liquidité totale à plus de 200 ME, permettant au Groupe d'étudier avec sérénité les opportunités de développement.

Les cash-flows libres générés sur le 1er semestre 2023 s'élèvent à 23,2 ME et progressent de 10% sur un an grâce à la génération d'un EBITDA solide et le décaissement d'une moindre charge d'impôt.

Perspectives confirmées

Fort de son projet stratégique, véritable moteur d'un développement long terme et vertueux, le Groupe affiche sa sérénité face aux contraintes du moment.

Pour 2023, LNA Santé confirme sa prévision d'activité en visant une croissance organique de 6% et un chiffre d'affaires Exploitation proche de 720 ME. Le levier d'Exploitation devrait se maintenir sous un ratio de 2x.

La résilience des métiers permet d'envisager une marge d'EBITDA hors IFRS 16 des sites en croisière au niveau de 11% du chiffre d'affaires Exploitation.

Portzamparc souligne encore "l'excellente capacité d'exécution du groupe face à l'inflation" et vise un cours de 40 euros sur le dossier en laissant inchangé ses scenarii...