LNA Santé : Au terme des 9 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires exploitation s'élève à 533,7 ME

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, le taux de remplissage moyen de LNA Santé représente 95% des capacités en EHPAD, en amélioration d'un point par rapport au 2ème trimestre 2023. En gamme Elégance, le taux d'occupation dépasse 94%, en progression notamment sur la région PACA grâce aux efforts de commercialisation toujours en cours. En gamme Confort, le taux d'occupation s'élève à 97% et se révèle stable par rapport au trimestre précédent.

En soins médicaux et de réadaptation (SMR) et de psychiatrie en France, l'occupation ralentit sur le 3ème trimestre, tout en se maintenant à un niveau proche de la pleine capacité. C'est la conséquence d'abord des suspensions ponctuelles d'activité au cours de l'été face à la pénurie de personnel et un moindre adressage de la part des centres hospitaliers, confrontés à cette même difficulté. C'est aussi le fait d'un important programme de travaux d'extension au sein d'une clinique de rééducation et l'arrêt des garanties de financement de l'Etat pour les quelques cliniques qui en bénéficiaient.

En hospitalisation à domicile, l'activité maintient sa dynamique d'offre avec 861 patients en moyenne pris en soin sur le 3ème trimestre 2023, soit un niveau comparable au 2ème trimestre. Elle bénéficie de l'expertise des offres médicales dispensées au plus près des besoins des territoires de santé.

En Belgique, l'occupation des MRPA s'améliore de 4 points à 94% par rapport au trimestre précédent, avec une forte progression de l'occupation des établissements bruxellois, dans un environnement concurrentiel toujours âpre.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière s'établit hors hospitalisation à domicile à 98% sur le 3ème trimestre 2023, stable par rapport au 2ème trimestre 2023.

Croissance continue de l'activité Exploitation

Au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 533,7 ME, en hausse de 5,8% par rapport à la même période de 2022, dont 5,9% de croissance organique.

Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 176,6 ME, en progression de 4,1% par rapport à la même période de l'an passé, dont 5% de croissance organique et -0,9% de croissance externe, du fait de la cession d'un établissement de chirurgie à la fin du 3ème trimestre 2022.

L'activité des EHPAD (Médico-Social France) s'établit à 70,9 ME sur le 3ème trimestre 2023, en hausse purement organique de 5,8% par rapport à l'an passé grâce à l'amélioration des taux d'occupation et à la campagne tarifaire.

Activité Immobilier

Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 13,6 ME sur les 9 premiers mois de 2023 (dont 7 ME sur le 3ème trimestre), lié à l'achèvement des chantiers de construction d'un SMR spécialisé à Meaux et d'un EHPAD Elégance à Pessac, ainsi qu'à la cession de lots sous le régime de location meublé qui concernent les extensions d'une clinique de SMR à Romainville et d'un EHPAD aux Sables d'Olonne.

Perspectives solides confirmées

Disposant d'un parc autorisé de 10.305 lits dont 9.390 en activité, parmi lesquels 8.376 sont à pleine maturité, le Groupe dispose en son sein d'une base de 1.929 lits dont la mise aux standards LNA Santé constitue un vecteur de croissance embarquée, hors nouvelles croissances externes.

A court terme, la dynamique de croissance du groupe va se poursuivre au cours du 4ème trimestre dans tous les métiers. Les EHPAD en France devraient notamment voir leur croissance se maintenir grâce à la progression des taux d'occupation et aux évolutions tarifaires. Le secteur Sanitaire France devrait également bénéficier de la dynamique des structures d'hospitalisation à domicile et du raffermissement attendu de l'activité des SMR et des cliniques psychiatriques.

Ainsi, à l'aune des réalisations des 9 premiers mois de 2023 et des perspectives du 4ème trimestre, LNA Santé devrait tangenter sa prévision de croissance organique de 6% pour un chiffre d'affaires Exploitation de 720 ME.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 6 février 2024 à la clôture du marché.