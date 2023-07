LNA Santé : au 1er semestre, le chiffre d'affaires Exploitation atteint 357,1 ME

(Boursier.com) — LNA Santé annonce un premier semestre 2023 marqué par un chiffre d'affaires Exploitation de 357,1 ME avec une croissance organique de 6,4%.

Au 2ème trimestre 2023, l'occupation moyenne représente 94% des capacités en EHPAD, avec un taux d'occupation en gamme Confort de 97% et supérieur à 93% en gamme Elégance. Le taux d'occupation des EHPAD s'inscrit ainsi en hausse de +0,7 point par rapport au 2ème trimestre 2022 grâce aux efforts de commercialisation réalisés.

Ces actions doivent se poursuivre, notamment en région PACA qui connaît une proportion de décès plus élevée chez nos ainés comparativement à la période pré-Covid, confirmée par les études épidémiologiques.

En rééducation et psychiatrie en France, l'occupation progresse nettement de +7,1 points par rapport au 2ème trimestre 2022, à un niveau proche de la pleine capacité.

En hospitalisation à domicile, l'activité s'élève à 873 séjours patients sur le 2ème trimestre 2023, contre 728 à la même période l'an passé (soit une hausse de 20%), grâce à un recours à l'HAD toujours plus important en filière hospitalière d'une part et grâce à la montée en régime des acquisitions réalisées en 2022 d'autre part.

En Belgique, l'occupation est en léger recul de -1,1 point par rapport à l'an dernier, à 90% sur le trimestre.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière s'établit hors hospitalisation à domicile à 98% sur le 2ème trimestre 2023, en amélioration de 2,2 points par rapport au 2ème trimestre 2022.

Au 2ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 180 ME, en progression de 7% par rapport à la même période de l'an passé, dont 6% de croissance organique et 1% de croissance externe.

Au terme du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé atteint donc 357,1 ME, en hausse de 6,7% par rapport au 1er semestre 2022, dont 6,4% de croissance organique.

"Dans un environnement incertain, notre Groupe poursuit sur ce semestre sa dynamique d'activité et confirme son ambition forte au travers de son projet Grandir Ensemble 3 (2023-2027) qui s'appuie plus que jamais sur ses singularités d'entreprise à mission, familiale, entrepreneuriale, indépendante et attachée à ses valeurs.

La croissance organique s'inscrit au 2ème trimestre 2023 dans le prolongement de la dynamique du trimestre précédent. Toutes les activités sont en progression, preuve de la résilience de nos offres de santé, ancrées au coeur des territoires de santé. Cette évolution s'appuie sur une diversité de situations déclinées par métier et par zone géographique.

En dépit d'une inflation élevée et de l'incertitude quant aux répercussions de la réforme de financement des cliniques SMR, qui demeurent encore floues et complexes à appréhender pour tous les acteurs impliqués, LNA Santé reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour l'année 2023. Cependant, il est important de noter que cette réforme vient en contradiction avec certaines orientations de politique de santé, ce qui suscite l'interrogation persistante de la profession sur les modalités mêmes de mise en oeuvre, tant pour la période de transition 2023-2025 que pour le régime cible.

LNA Santé a bâti son projet d'entreprise en conjuguant performance économique et contributions extra-financières. Fondé sur une vision à long terme, des fondamentaux métiers solides et une culture managériale distinctive, ce projet demeure plus que jamais notre principal atout dans l'environnement actuel" conclut Willy Siret, Directeur Général.

Prochaine publication

Les résultats du 1er semestre 2023 seront publiés le 13 septembre 2023 à la clôture du marché.