LNA Santé : ambitieux mais faisable ?

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 0,3% à 27,80 euros après avoir présenté son projet stratégique 'Grandir Ensemble 3'. Pour LNA Santé et ses équipes, GE3 confirme une ambition forte et la vocation de "soigner et prendre soin" ainsi qu'une volonté réaffirmée de placer au coeur de son métier, patients, résidents et leurs proches aidants.

En tant qu'entreprise familiale, LNA Santé cultive l'ambition forte de devenir l'employeur de référence des professionnels de santé.

LNA Santé entend poursuivre un développement responsable, maîtrisé, tourné vers les enjeux de santé des territoires.

Ces ambitions se sont concrétisées pour LNA Santé, lors de son Assemblée générale du 21 juin, par l'adoption d'un statut d'entreprise à mission, en cohérence avec son identité, ses valeurs et dans le prolongement naturel de sa démarche RSE.

Les objectifs de LNA Santé sont clairs à l'horizon de 2027 :

- Etendre le parc à 15.000 lits sur 125 établissements

- Réaliser un chiffre d'affaires exploitation supérieur à 1 MdE

- Construire des nouvelles offres de services avec nos clients et leurs proches aidants

- Consolider une marge nette Exploitation à 4% du chiffre d'affaires pour garantir son indépendance

- Conduire un plan d'acquisitions ciblées de 150 ME pour poursuivre la croissance

- Entretenir la dynamique de distribution avec un taux supérieur à 25% du résultat à la fin de GE3

- Réduire les émissions de carbone par salarié de 4,5% par an.

Portzamparc évoque un plan stratégique ambitieux mais "à portée", dans la continuité du projet de long terme du groupe. De quoi viser un cours de 40 euros en restant à l'achat sur le dossier.