LNA Santé : +1

(Boursier.com) — LNA Santé monte de 1% sur les 53 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires global du 1er semestre 2021 s'est établi à 338,1 millions d'euros. L'activité Exploitation progresse de +22,9% par rapport au premier semestre 2020 à 309,8 millions d'euros, grâce à la résilience de la croissance organique de +7,1% et l'apport des croissances externes pour +15,8%. L'activité Immobilière représente 28,4 millions d'euros sur le 1er semestre 2021. Elle résulte de l'avancement des chantiers en cours, en alignement avec le calendrier de livraison. L'EBITDA de l'activité Exploitation s'élève à 68,1 millions d'euros au 1er semestre 2021. Il présente un ratio sur chiffre d'affaires de 22,0% en repli de 37 points de base par rapport à la même période de 2020.

Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 30,6 millions d'euros à mi-exercice, en hausse de 17% sur un an. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte d'un demi-point à 9,9%, sous l'effet du rebond progressif de l'activité du secteur Médico-Social. La marge opérationnelle courante du secteur Sanitaire s'améliore quant à elle de 2,7 points grâce à l'activité soutenue de l'HAD et des mécanismes de financement au bénéfice des cliniques de rééducation.

Le résultat opérationnel Exploitation s'améliore de 79% pour atteindre 27,6 millions d'euros. Cette évolution est imputable à la baisse des surcoûts exceptionnels liés à l'épidémie Covid-19, comptabilisés en éléments non courants au 1er semestre 2020, et qui n'étaient que partiellement financés.

Le résultat net part du groupe s'établit à 11,1 millions d'euros, en hausse de 8,6 millions d'euros sur un an. La marge nette se renforce et représente 3,3% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 0,9% l'an passé, cette amélioration représentant la moitié du chemin à parcourir vers la marge normative.

Renforcement de la structure de financement

Au 30 juin 2021, la dette financière nette s'établissait à 391,3 millions d'euros, en hausse de 40,3 millions d'euros par rapport à fin 2020, du fait des mouvements inhabituels du BFR sur la période et dans une moindre mesure des acquisitions et du financement des programmes immobiliers. Elle intègre une dette nette d'Exploitation de 188,1 millions d'euros qui représente 48% de l'endettement net du Groupe, le solde étant constitué de dettes immobilières adossées à des actifs immobiliers à restructurer ou à céder.

Le Gearing d'Exploitation s'établit à 56% pour une autorisation de 125%. Le Levier d'Exploitation s'apprécie légèrement à 2,70 pour une limite du covenant fixée à 4,25 sur toute la durée du crédit syndiqué.

La situation de trésorerie nette disponible à la clôture représente 96,1 millions d'euros, dont 90,0 millions pour la seule activité Exploitation.

Perspectives 2021 confirmées

Fort d'un parc en exploitation très intégré de 9 232 lits et places dont 7.857 en régime de croisière, le Groupe dispose en son sein d'une base installée de 1 375 lits non productifs et de capacités d'extension d'ores et déjà sécurisées pour 520 lits. Ce réservoir intègre la création ex nihilo de deux établissements (EHPAD Confort et HAD), soit un levier de performance pour étendre le parc en croisière de 1 895 lits.

La qualité de cette trajectoire engagée permet à LNA Santé de tabler sur des performances annuelles dans la lignée des résultats semestriels et de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires Exploitation 2021 à 625 millions d'euros, en hausse de 20%.

"Nos chiffres seront ajustés suite à la réunion SFAF de cet après-midi à 16h" commente Portzamparc pour qui la réunion sera notamment l'occasion de revenir sur les mécanismes compensatoires dans le cadre du Ségur de la Santé. En attendant, l'analyste vise un cours de 57 euros en restant à l'achat sur le dossier...