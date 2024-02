Llama : recul du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Llama Group annonce que son chiffre d'affaires consolidé 2023 est de 1,94 ME. Ce chiffre d'affaires, qui est essentiellement lié l'activité de licensing de musique, représente une légère diminution par rapport au chiffre d'affaires de 2,11 ME réalisé en 2022. Suite à l'appel de 2 créanciers dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, la société a préféré rester prudente par rapport à des efforts marketing dans le lancement de la plateforme Winamp en fin d'année 2023. L'audience d'appel s'est tenue ce 25 janvier 2024 à 14h devant la Cour d'Appel de Bruxelles. La Cour d'Appel a communiqué qu'elle devrait rendre son jugement pour le 22 février au plus tôt. Concernant le paiement d'Azerion, Llama Group SA confirme également avoir reçu ce mercredi 31 janvier 2024, la troisième tranche en numéraire de la part d'Azerion.