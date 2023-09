Llama : le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles confirme l'homologation du plan de réorganisation

(Boursier.com) — Llama Group reprend sa cotation ce jour après avoir annoncé l'homologation par le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles de son plan de réorganisation - publié et communiqué aux créanciers le 16 août. Ces mêmes créanciers ont procédé au vote de ce plan de réorganisation le mercredi 6 septembre lors d'une audience au Tribunal. Durant ce vote, la double majorité en montant de créances et en nombre de créanciers nécessaire à la validation du plan a été obtenue. Dans un jugement rendu hier, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a donc confirmé l'homologation du plan de réorganisation de Llama Group, qui prévoit notamment "une réduction de la dette pour un montant d'environ 5,7 ME et un plan de remboursement de cette dette sur plusieurs années".