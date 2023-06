Llama Group : le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles se prononce en faveur du groupe

(Boursier.com) — Llama Group annonçait dans son communiqué de presse du 7 juin que fin mars 2023, un des obligataires avait demandé, sur requête unilatérale, et obtenu auprès d'un tribunal néerlandais une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'Azerion pour toutes les sommes dont elle est redevable à l'égard de Llama Group SA à concurrence d'un montant de près de 2,8 millions d'euros, ce qui a eu pour effet de bloquer le paiement de la deuxième tranche du paiement en numéraire prévue fin avril dans le cadre de la vente du pôle Targetspot à Azerion. Cette saisie a créé un problème réel de financement de ses activités. En conséquence, Llama Group a donc demandé au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles de lever cette saisie-arrêt conservatoire. Le Tribunal s'est prononcé mardi en faveur de Llama Group et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire. Le Tribunal précise notamment que cette saisie-arrêt conservatoire n'était pas justifiée et pourrait porter préjudice au processus de réorganisation si elle n'était pas levée.

Une fois que cette saisie-arrêt conservatoire aura été effectivement levée - ce qui devrait intervenir incessamment selon Llama Group -, Llama demandera à Azerion le paiement de la deuxième tranche en numéraire qui était prévue fin avril 2023. Il s'agit donc d'une étape importante pour Llama Group SA dans le cadre de son plan de réorganisation.