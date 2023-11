Llama Group et Winamp perçoivent les premiers revenus du service de distribution de musique

(Boursier.com) — Llama Group et Winamp ont perçu les premiers revenus liés au service de distribution musical suite à un accord de collaboration passé avec la société espagnole Sonosuite. Cette première phase avait notamment pour but de valider l'ensemble du flux technique. Cet accord permettra de percevoir les revenus des artistes pour son service de distribution de musique vers la majorité des plateformes numériques.

Après avoir annoncé l'accord avec Mint la semaine dernière pour que la filiale Bridger puisse récolter les droits des auteurs, compositeurs ou éditeurs, ce nouveau partenariat permet de récolter l'ensemble des droits du master ou des producteurs. Il s'agit d'une première sur le marché européen puisque les artistes ont maintenant la capacité de recevoir différentes sources de revenus au sein d'une même plateforme.

"Nous avançons dans la bonne direction et sur un rythme beaucoup plus soutenu ce qui permettra d'avoir pour le début de l'année prochaine une plateforme complète permettant à un artiste de créer ses propres abonnements, d'être distribué, de recevoir le revenu des plateformes de streaming et ses droits d'auteur. Nous allons compléter cela avant la fin de l'année avec la partie NFT", précise Alexandre Saboundjian, CEO de Llama-Group.

Le début de l'année 2024 verra le lancement des différents player iOS et Android qui sont actuellement en phase de test.