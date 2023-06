Llama Group : 2022, une année de changements

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Llama Group est de 2,11 millions d'euros en 2022. Il représente le revenu du pôle Winamp et notamment les ventes liées au licensing. Suite à la cession de Targespot, le chiffre d'affaires de cette activité n'apparaît plus dans les comptes.

Le résultat opérationnel consolidé est une perte de -7,3 ME (-4,38 ME un an plus tôt). Le résultat consolidé de l'exercice est une perte de -6,89 ME (-6,43 un an plus tôt).

"L'année 2022 a été une année de changement dans le groupe. En effet, nous avons pris la décision de céder l'activité Targetspot suite à une proposition reçue directement de la part d'Azerion mais également par la nécessité pour le pôle d'activité Targetspot de rejoindre un acteur d'une taille plus significative. L'année 2022, et particulièrement le 1er semestre, nous a démontré qu'être un acteur de taille moyenne représentait un danger dans un marché publicitaire incertain. La crise et le taux d'inflation agissent directement sur les investissements publicitaires et les annonceurs privilégient dans cette situation les grands acteurs. C'est donc une grande partie de notre chiffre d'affaires qui disparaît avec cette cession", explique Alexandre Saboundjian, CEO, qui poursuit : "L'année 2023 et le début de 2024 seront donc des moments pivots pour notre groupe avec la mise en place de notre pôle de croissance Winamp qui devrait nous apporter un chiffre d'affaires bien supérieur dans les années qui viennent comparé à celui de notre pôle historique Targetspot. Winamp visera dès le milieu de l'année 2023 d'offrir une plateforme unique qui s'adresse aux artistes musicaux et aux hyperfans".

Conversion d'obligations

Il est rappelé que le 18 juillet 2019, le conseil d'administration de Llama Group SA (alors dénommée AudioValley), agissant dans le cadre du capital autorisé, a décidé l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total de 8 ME, représenté par 800 obligations convertibles d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros. Les conditions d'émission stipulent que les obligations convertibles peuvent être converties en actions ordinaires de Llama Group SA à la demande du souscripteur à tout moment au prix de conversion de 5,26 euros par action sur remise d'une notification de conversion.

Le 19 juin 2023, Eiffel Investment Group a demandé la conversion de la totalité de ses obligations convertibles en actions, soit un total de 250 obligations convertibles équivalent à 2,5 ME. Suite à cette demande de conversion, le capital de Llama Group est par conséquent augmenté à concurrence de 1.050.375,43 euros et porté à 29.859.118,30 euros, par la création de 475.283 nouvelles actions au prix de 5,26 euros, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, la dette obligataire diminue d'environ 2,9 ME, soit 2,5 ME de principal et 0,4 ME de prime de non-conversion.