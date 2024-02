Llama : décision favorable de la Cour d'appel de Bruxelles

(Boursier.com) — La Cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée en faveur de Llama Group dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, indique le groupe. Le 13 septembre 2023, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles avait homologué le plan de réorganisation de Llama Group, mettant ainsi fin à la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif ouverte le 17 mai 2023. Le 28 septembre, les deux créanciers obligataires Inveready et Vatel avaient déposé une requête d'appel contre le jugement d'homologation du plan. L'audience s'est tenue ce 25 janvier 2024 à 14h devant la Cour d'appel de Bruxelles, qui a rendu son arrêt ce 8 février dans lequel elle a déclaré l'appel de Inveready et Vatel non fondé.