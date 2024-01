Lisi : violente chute après le placement de Peugeot Invest

(Boursier.com) — Contre la tendance, Lisi plonge de 11,5% à 21,2 euros en début de séance à Paris. Peugeot Invest a annoncé avoir cédé 1,9 million de titres de l'équipementier, soit 4,08% du capital de la société, au prix de 21 euros, soit avec une décote d'environ 12%. Le placement a été réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels. A l'issue de l'opération, Peugeot Invest détient environ 10% du capital et 5% des droits de vote de Lisi. Cette cession intervient à la suite de la réorganisation de la structure actionnariale réalisée en avril 2023 et qui avait en partie pour objectif de permettre à Peugeot Invest de se désengager.

L'annonce du début du désengagement de Peugeot Invest réduit le risque de pression vendeuse sur le titre et devrait permettre à LISI de retrouver de l'intérêt auprès des investisseurs, affirme Portzamparc. Le titre offre toujours une visibilité intéressante, un momentum favorable et d'importants catalyseurs en 2024 sur la base d'un consensus prudent. Le broker relève son objectif de cours de 23,7 à 25,8 euros (maj des valorisation peers) et confirme son opinion 'renforcer'.