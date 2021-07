Lisi : un bon niveau de rentabilité

(Boursier.com) — Lisi monte de 1% à 28,30 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2021 s'est élevé à 593,6 ME, en baisse de 6,8% par rapport à l'an dernier. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires est en retrait de 2%. L'EBIT avant changement des durées d'amortissements se redresse et atteint 30 ME. A 5,1%, la marge opérationnelle comparable augmente de 1,6 point par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant après changement des durées d'amortissements (10,7 ME) atteint 40,7 ME. A 6,9 %, la marge opérationnelle publiée gagne ainsi 3,3 points par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net comparable se redresse à 21,7 ME (soit 3,7 % du chiffre d'affaires), à comparer à 4,7 ME (0,7 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2020. Le résultat net après impact du changement des durées d'amortissements (7,9 ME) atteint 29,7 ME (soit 5% du chiffre d'affaires).

LISI a confirmé qu'il se donnait pour objectif d'atteindre en 2021 un résultat opérationnel courant comparable au moins égal à celui de 2020, un résultat net positif et dégager un Free Cash Flow de bon niveau. "Le très bon niveau de rentabilité S1 aurait pu, selon nous, amener à un relèvement de guidance... En première approche et dans l'attente de la réunion analyste du jour, nous confirmons notre opinion 'Conserver'" commente Portzamparc.