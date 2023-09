Lisi : un analyste reste confiant

(Boursier.com) — Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' sur Lisi avec une cible de 30 euros. Les performances semestrielles se sont caractérisées par une très bonne dynamique 'topline' avec une hausse organique de 17,4%, dont 18,1% pour la division Aerospace, souligne l'analyste. La guidance a été confirmée, à savoir une hausse en valeur absolue des principaux indicateurs dont le ROC et le FCF. Cela traduit une nette inflexion au second semestre par rapport aux six premiers mois,1 s'expliquant par le plein impact des hausses de prix de vente et une meilleure maîtrise des coûts.

Sur la base d'un redressement des marges en 2024, la valorisation de Lisi ressort à 7x l'EBITDA 2024e et 14x le ratio VE/EBIT, en ligne avec les références historiques. Pour autant, le courtier note que la décote par rapport aux comparables ressort à 21% alors qu'il retient un TMVA de l'EBIT de +13,6% sur la période 2022-2025. Le récent derating du titre s'explique par l'attente du positionnement de Peugeot Invest qui détient à ce jour 14,39% du capital (quid d'un désengagement ?).