Lisi : timide hausse après les comptes

(Boursier.com) — Lisi pointe en légère hausse au lendemain de son point annuel. Dans un environnement où les pressions inflationnistes devraient se réduire, le Groupe se donne pour objectif d'améliorer ses indicateurs financiers de référence : résultat opérationnel courant et Free Cash-Flow.

Oddo BHF évoque des résultats opérationnels proches de ses attentes. La valorisation reste modérée à 7,2x l'EBITDA et 14x l'EBIT 2024 (respectivement 6,3 et 11,7x 2025), en ligne ou inférieure aux ratios historiques, affirme le broker. Ces ratios traduisent une décote de 30% vs les comparables. À la suite du réaménagement au sein du capital, Peugeot Inv. qui détenait 14% du tour de table de Lisi a récemment cédé 4% soit un solde de 10% avec un lock up jusque juillet 2024. Le risque de flow back subsiste mais limité à court terme. Le courtier confirme son opinion 'surperformance' sur un titre qui figure dans sa Sélection Midcap semestrielle.