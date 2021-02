Lisi retombe sur les 20 euros

(Boursier.com) — Lisi chute de 6%, de retour sur les 20 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires 2020 de 1,23 milliard d'euros, en baisse de 28,9% par rapport à 2019. Les dynamiques sont cependant différentes selon les 3 divisions. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires recule de 26,1% par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel courant de Lisi reste lui positif à hauteur de 41,5 millions d'euros. A 3,4% du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle perd 5,6 points par rapport à 2019. Le résultat financier est fortement négatif à -16,8 ME (-8,5 ME en 2019). L'exercice 2020 se solde par une perte nette de -37,3 ME, contre un bénéfice net de +69,8 ME en 2019.

L'endettement financier net s'inscrit en net retrait pour la 2e année consécutive. A 220,8 ME (331,9 ME en 2019 ; soit - 111,1 ME), il ne représente plus que 22,3% des fonds propres (32,5% au 31 décembre 2019) et comprend 79,5 ME de dettes relatives à la norme IFRS 16. Rapporté à l'Ebitda, le ratio d'endettement financier net s'établit à 1,3x (1,2x au 31 décembre 2019). Il atteste de la capacité de résistance du Groupe à un environnement fortement perturbé par la pandémie de Covid-19.Le retour sur capitaux employés avant impôts ressort à 3,4% (11,5% en 2019).

Le Conseil d'Administration proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de fixer le dividende à 0,14 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Portzamparc parle d'une publication "globalement en ligne avec ses attentes"..."La guidance de ROC pour 2021 (2020 41,5 ME) est toutefois décevante et ressort nettement en dessous de nos attentes (73,7 ME) et de celles du consensus (68 ME), laissant craindre un redressement plus lent que prévu de l'activité et de la rentabilité de la BU Aérospace" poursuit l'analyste qui, en première approche, confirme cependant son opinion 'Conserver'.