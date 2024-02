Lisi : quel scénario pour 2024 ?

(Boursier.com) — Lisi monte de 0,8% à 23,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,63 milliard d'euros, en hausse de 14,4% par rapport à 2022, porté par une croissance organique soutenue identique à celle de 2022 (+ 15,5%) avec des hausses de prix de ventes dans ses trois secteurs d'activité.

L'effet prix est ainsi évalué à 91,6 ME (50,2 ME en 2022), lié à la répercussion partielle aux clients de l'impact de l'inflation sur les coûts de fabrication. Le résultat opérationnel courant de 90,7 ME est en légère hausse de 1,8% par rapport à 2022.

La marge opérationnelle courante se tasse à 5,6% (6,3% en 2022) et le Free Cash Flow d'exploitation est positif de 22,2 ME grâce aux bonnes performances des divisions LISI AUTOMOTIVE et LISI MEDICAL. Le résultat net ressort à 37,5 ME, en repli de 34%. Les frais financiers, correspondant au coût de la dette nette à long terme se sont élevés à -20,4 ME (- 6,7 ME en 2022), soit un taux d'intérêt fixe moyen de 4,5% (2,6 % en 2022).

Le Conseil d'Administration proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de fixer le dividende à 0,31 Euro par action au titre de l'exercice 2023 (0,15 Euro en 2022).

Lisi entend bénéficier cette année de la dynamique positive des différents marchés sur lesquels il est bien positionné. Dans un environnement où les pressions inflationnistes devraient se réduire, le Groupe se donne pour objectif d'améliorer ses indicateurs financiers de référence : résultat opérationnel courant et Free Cash Flow... Portzamparc voit un scénario rentabilité plus agressif en 2024 (MOC 6,6% contre un consensus à 6,3%). De quoi viser un cours de 25,80 euros avec un avis à 'renforcer'.