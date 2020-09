Lisi : près de 200 emplois menacés dans le Sud-Ouest

Lisi : près de 200 emplois menacés dans le Sud-Ouest









(Boursier.com) — Un nouvel équipementier aéronautique français s'apprête à tailler dans ses effectifs. Comme ses pairs, Lisi n'échappe pas à la crise sans précédent qui secoue l'industrie du transport aérien. "Après plus de dix années de croissance ininterrompue, le transport commercial aérien vient de rentrer dans la plus grosse crise de son histoire en raison de la crise de la Covid-19", explique ainsi le management, qui estime qu'"un retour du chiffre d'affaires au niveau de celui de 2019, est prévu au plus tôt en 2025". Dans ces conditions, et malgré les efforts déjà engagés, le management va présenter "un projet de réorganisation qui pourrait entraîner la suppression de 197 postes" chez Lisi-Creuzet, indique la société dans une déclaration transmise à l''AFP'.