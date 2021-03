Lisi : nouvel avis

(Boursier.com) — Lisi revient en arrière de 3% sur les 23 euros ce vendredi en bourse de Paris, malgré Oddo BHF qui a remonté le curseur de 21,5 à 25 euros sur le dossier tout en restant 'neutre'. Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2020 de 1,23 milliard d'euros, en baisse de 28,9% par rapport à 2019. Le résultat opérationnel courant est resté positif à hauteur de 41,5 millions d'euros. A 3,4% du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle a perdu 5,6 points par rapport à 2019.

L'endettement financier net s'inscrit en net retrait pour la 2e année consécutive. A 220,8 ME (331,9 ME en 2019 ; soit - 111,1 ME), il ne représente plus que 22,3% des fonds propres (32,5% au 31 décembre 2019) et comprend 79,5 ME de dettes relatives à la norme IFRS 16. Rapporté à l'Ebitda, le ratio d'endettement financier net s'établit à 1,3x (1,2x au 31 décembre 2019). Il atteste de la capacité de résistance du groupe à un environnement fortement perturbé par la pandémie de Covid-19.Le retour sur capitaux employés avant impôts ressort à 3,4% (11,5% en 2019).

Le Conseil d'Administration proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de fixer le dividende à 0,14 euro par action au titre de l'exercice 2020.