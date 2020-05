Lisi : Lisi Automotive poursuit sa stratégie de recentrage

Lisi : Lisi Automotive poursuit sa stratégie de recentrage









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe LISI annonce la signature d'un accord avec la société allemande ZerobaseInvest Holding GmbH portant sur la cession de 100% des actions de sa filiale allemande LISI AUTOMOTIVE Mohr + Friedrich GmbH, spécialisée dans la frappe à chaud et produisant des écrous et entretoises notamment pour le marché des camions et des remorques.

Cette filiale située sur la commune de Vöhrenbach en Allemagne a réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 ME en 2019 s'appuyant sur des positions significatives chez les constructeurs de camions et de remorques. Le projet prévoit que les filiales françaises de LISI AUTOMOTIVE continueront d'acheter des fixations élaborées par frappe à chaud destinées aux applications automobiles de ses clients français.

Ce projet, après la cession du site français LISI AUTOMOTIVE FORMER de Saint Florent sur Cher, et après les acquisitions récentes des sociétés TERMAX et HI-VOL PRODUCTS, permettra à la division LISI AUTOMOTIVE de poursuivre le recentrage de ses activités sur des solutions de fixations et des composants mécaniques à forte valeur ajoutée destinées aux marchés automobiles.

Cette opération demeure soumise à la réalisation de conditions et l'obtention des autorisations habituellement nécessaires. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du mois juin prochain.