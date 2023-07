Lisi : le résultat net semestriel tombe à 13,5 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lisi au 1er semestre 2023 s'élève à 821,8 ME, en hausse de +18,2% par rapport à la même période de 2022. En ligne avec l'objectif de maintenir une croissance organique positive en 2023, la progression du chiffre d'affaires retraité des variations des devises et en l'absence d'effet de périmètre s'établit à +17,4% sur les 6 premiers mois de l'année.

La marge sur excédent brut d'exploitation courant (Ebitda) atteint 9,4% du chiffre d'affaires, elle subit les effets de l'inflation généralisée sur les coûts de fabrication avec une forte hausse des consommations (+20,3%) et ne bénéficie pas encore pleinement des actions de répercussion dans les prix de vente qui sont en discussion avec les principaux clients du Groupe.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 36,9 ME, soit 4,5% du chiffre d'affaires à comparer à 5,9% au 1er semestre de l'exercice précédent. Les produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à 3,6 ME contre 5,5 ME au 1er semestre 2022.

Le résultat financier s'établit à -7,8 ME (4,1 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net demeure néanmoins positif et s'établit à 13,5 ME (soit 1,6%du chiffre d'affaires), à comparer à 33,4 ME (4,8%du chiffre d'affaires) au 1er semestre 2022.

Ressources financières

A 54,7 ME, la capacité d'autofinancement représente 6,7%du chiffre d'affaires. Elle permet de financer la majeure partie du besoin de financement des programmes d'investissements de 51,3 ME (6,2% du chiffre d'affaires) essentiellement consacrés à la poursuite des initiatives porteuses de croissance future, telles que les développements des nouveaux produits, l'innovation et aux programmes industriels pluriannuels (Forge 2022, ERP, digitalisation, robotisation, etc.) dans le respect des critères fixés par le plan RSE global.

Le niveau élevé des besoins en fonds de roulement (88 jours de chiffre d'affaires, contre 84 jours au 31 décembre 2022) s'explique par deux facteurs : d'une part, l'accélération de l'activité (hausse des en-cours), d'autre part le maintien de stocks stratégiques pour répondre aux délais d'approvisionnement incertains ainsi que pour sécuriser dans la durée la hausse des niveaux de production dans la division Lisi Aerospace.

La structure financière de Lisi reste solide en s'appuyant sur une capacité de désendettement démontrée dans le passé.

Perspectives

Conformément aux attentes, le chiffre d'affaires annuel 2023 sera en forte progression. Le Groupe s'appuie sur des fondamentaux sains et se positionne sur des marchés en croissance avec des carnets de commandes élevés en nouveaux produits dans ses trois divisions.

A ce titre, il reste confiant quant à sa capacité à retrouver un niveau de performance progressivement conforme à ses objectifs normatifs corrigés de l'effet inflation au cours du prochain semestre.

Le groupe continue à viser en 2023 une progression des principaux indicateurs financiers en valeur absolue, conditionnée par l'issue favorable des négociations commerciales en cours, et un Free Cash Flow positif avec la baisse des stocks comme objectif prioritaire.