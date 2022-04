LISI : coup de chapeau

(Boursier.com) — Lisi remonte de 5,5% à 21,25 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié des comptes nettement supérieure aux attentes en raison principalement d'un effet devises de 3,1 pts, de la résilience de l'Automobile (+0,6%, -2% à pcc vs PZP -15%) dans un environnement de marché difficile et d'une reprise plus forte qu'attendu dans l'Aéronautique (+20,5%, +13,7% à pcc vs PZP +11%, +7% à pcc) portée désormais par l'ensemble des métiers 'aéros' (fixations et composants de structure). La dynamique dans le Médical (+12%, +7,6% à pcc) est conforme aux prévisions... Lisi confirme au passage l'ensemble de ses objectifs présentés avant la crise ukrainienne.

"Cette publication confirme la nette amélioration du momentum dans l'activité 'Aéro' avec notamment le retour à la croissance organique de l'ensemble des activités Fixations" commente Portzamparc dont le scénario 2022 est légèrement relevé sur le CA (effet FX + relèvement attentes aéro) et abaissé sur la MOC (-0,4pt) avec des anticipations plus prudentes dans l'Automobile... "Nous confirmons notre opinion 'Acheter' et ajustons notre TP de 33,6 à 32,6 euros" conclut l'analyste.