Lisi : confirme les objectifs annoncés au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Lisi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 923 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2020, avec une inflexion entre le 2e (-45,9%) et le 3e trimestre (-30,4%) grâce à la division automobile. Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de 2020 s'inscrit en baisse de -28,9%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé est en baisse de -26,4% sur les 9 premiers mois de l'année.

Perspectives

Dans une conjoncture globale toujours marquée par la crise sanitaire et économique avec une faible visibilité à court terme, le groupe Lisi confirme les objectifs annoncés au 1er semestre :

- le recentrage sur des activités à forte valeur ajoutée,

- les mesures de réduction des coûts qui impacteront notamment le résultat net du second semestre,

- le maintien d'une rentabilité opérationnelle positive et d'un Free Cash Flow de bon niveau.

Grâce à sa solidité financière, Lisi maintient également intactes ses ambitions stratégiques de croissance à moyen et long terme.