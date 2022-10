Lisi : bonne performance attendue

(Boursier.com) — Oddo BHF confirme son avis 'surperformer' sur Lisi. Alors que le premier semestre a été de bonne facture avec une croissance organique de 10,3% (+7.6% hors effet prix), le troisième trimestre devrait également afficher une bonne performance. Le secteur Aerospace devrait notamment confirmer les mouvements de reprise d'activité avec la poursuite de la hausse des cadences aussi bien pour Boeing que pour Airbus. Cela sera le cas pour les fixations et pour les composants de structure. Au global, le broker table sur des revenus trimestriels de 318,2 ME, en hausse de 19,1% avec une variation organique de +11,8% (vs +10,3% au S1) et un effet change de +6,4%.

Le titre affiche une baisse de 36% depuis le début de l'année. La valorisation reste résolument modérée (6x l'EBITDA 2023 et 11,2x l'EBIT vs respectivement 6,7x et 12,4x pour les références historiques) et affiche une large décote de 34% par rapport aux comparables. Après avoir pris en compte les nouvelles hypothèses de données de marché du BE (taux sans risque et prime de marché) que les comparables, l'objectif est ajusté de 32 à 29 euros.