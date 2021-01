Lisi annonce la cession des activités dentaires de Lisi Medical Jeropa

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe LISI annonce aujourd'hui qu'il a réalisé la cession des actifs appartenant à sa filiale LISI MEDICAL Jeropa - située à Escondido, près de San Diego (CA) USA - qui produit des dispositifs de fixation dentaire et leurs instruments de pose, à ARCH Medical Solutions - Escondido LLC, qui fait partie du groupe ARCH Global Precision.

Le site de LISI MEDICAL Jeropa emploie 72 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions de dollars en 2019.

La division LISI MEDICAL accélère ainsi son repositionnement sur son coeur de métier à savoir : les implants de reconstruction (hanche, genou, épaule), la chirurgie mini-invasive : composants de haute précision et en grand volume, les implants orthopédiques (rachis, traumatologie et extrémités).

LISI MEDICAL est présent aux États-Unis et en Europe avec des centres d'excellence à Minneapolis (États-Unis), Caen et Lyon (France) et sert les leaders de l'industrie médicale. ARCH Global Precision, une société de la plate-forme Jordan Company basée dans la métropole de Detroit, fabrique des instruments et des implants médicaux, des outils de coupe et des composants usinés de haute précision pour des applications critiques. ?

ARCH possède de nombreuses installations stratégiquement situées dans tout le pays, qui exercent sur les marchés de la médecine, de l'aérospatiale, de la défense, de l'énergie, des semi-conducteurs, de la robotique chirurgicale et de l'industrie de pointe.